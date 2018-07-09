Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост.
Об этом сообщает The Guardian.
«Сегодня премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с должности министра иностранны дел. О его преемнике будет объявлено в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу», — заявил официальный представитель Даунинг-Стрит.
Джонсон покинул свой пост на фоне объявления правительством страны деталей плана о выходе из состава ЕС. До него это сделал министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис.
Читайте такжеЖурналисты узнали об 11 тайных встречах спонсора Brexit с послом России
Как сообщалось, причиной для такого решения стало несогласие с британским премьер-министром Терезой Мэй, которая заявила о планах сохранить тесные экономические отношения с ЕС после Brexit. С планом также выражал несогласие Борис Джонсон.
Ранее правительство Великобритании согласовало позицию по "мягкому" Brexit. Речь идет о создании "зоны свободной торговли Великобритании и ЕС, которая устанавливает общие правила по продаже промышленных товаров и сельхозпродукции».