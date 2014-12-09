Меркель переизбрана главой партии Христианско-демократический союз

Ее кандидатуру поддержали 96% делегатов, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра Киева Виталия Кличко, который присутствовал на съезде.

Мэр столицы поздравил Меркель с переизбранием председателем ХДС.

”Такая высокая поддержка ваших соратников удостоверяет не только правильность ваших действий как неизменного на протяжении почти 14 лет лидера партии, но и как канцлера Немецкого государства. Экономический успех Германии является весомым и убедительным подтверждением этого”, - подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева сообщил, что на съезде своей партии Меркель много говорила об Украине и подчеркнула поддержку целостности Украины и избранного ею пути.

Читайте такжеУрегулирование конфликта РФ с Украиной займет значительно больше времени, чем считалось ранее - Меркель ”То, что происходит в Украине, ставит под сомнение европейский мирный порядок. События в Донецке, Луганске показали, что право силы является сильнее силы права. И мы как христианские демократы должны называть вещи своими именами, - подчеркнула Меркель. - Военным способом этот конфликт невозможно разрешить, он только будет углубляться. Нужно решать его всеми возможными дипломатическими способами. И я убеждена, что мы можем это сделать и сделаем. Наша цель - целостность Украины, Украина, которая сама выбирает свое будущее. И мы вас на этом пути, уважаемый Виталий Кличко, будем поддерживать”, - сказала Меркель, обращаясь во время своего выступления к Кличко.