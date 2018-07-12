Трамп пригрозил выходом США из НАТО - СМИ

Дипломаты утверждают, что Трамп пригрозил союзникам "односторонним шагом США", если они "немедленно" не начнут тратить на оборону 2% от ВВП.

В Брюсселе в рамках саммита НАТО началась экстренная, не предусмотренная повесткой дня встреча лидеров стран-участниц Североатлантического альянса, на которой американский президент Дональд Трамп пригрозил выходом США из НАТО.

Об этом сообщают из Брюсселя корреспонденты "Европейской правды" со ссылкой на дипломатические источники. Именно с этим связана отмена ряда двусторонних встреч с участием Дональда Трампа и смещение других событий в программе саммита.

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Связанную с этим информацию со ссылкой на свои источники сообщает немецкое агентство DPA. По данным немецкого СМИ, Трамп во время саммита в Брюсселе пригрозил выходом США из НАТО, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону.

"Трамп угрожает вывести США из НАТО на фоне спора о расходах на оборону", - сообщило агентство в Twitter.

Дипломаты утверждают, что Трамп пригрозил союзникам "односторонним шагом США", если они "немедленно" не начнут тратить на оборону 2% от ВВП.

Ранее сообщалось, что Трамп предлагает, чтобы страны-члены НАТО отчисляли на деятельность Альянса ежегодно 4% ВВП своей страны. Сейчас же этот показатель составляет 2%.

Трамп последовательно критикует страны НАТО за недостаточный, по его мнению, вклад в содержание Альянса". По оценкам НАТО, лишь 15 из 29 стран Альянса будут до 2024 года тратить 2% ВВП на содержание НАТО.