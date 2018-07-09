Министр Великобритании по Brexit подал в отставку
03:39, 09 июля 2018Мир
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Причиной для такого решения стало несогласие с британским премьер-министром Терезой Мэй, которая заявила о планах сохранить тесные экономические отношения с ЕС после Brexit.
Дэвид Дэвис / REUTERS
Министр Великобритании по делам выхода из Европейского союза подал в отставку.
Об этом сообщает Sky News.
По данным телеканала, причиной для такого решения стало несогласие с британским премьер-министром Терезой Мэй, которая заявила о планах сохранить тесные экономические отношения с ЕС после Brexit. С планом также выражал несогласие глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
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Ранее СМИ сообщили, что британский бизнесмен Аарон Бэнкс, считающийся одним из главных спонсоров Brexit, не менее 11 раз встречался с послом России в Великобритании.
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