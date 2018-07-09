Министр Великобритании по Brexit подал в отставку

Причиной для такого решения стало несогласие с британским премьер-министром Терезой Мэй, которая заявила о планах сохранить тесные экономические отношения с ЕС после Brexit.

Министр Великобритании по делам выхода из Европейского союза подал в отставку. Об этом сообщает Sky News. По данным телеканала, причиной для такого решения стало несогласие с британским премьер-министром Терезой Мэй, которая заявила о планах сохранить тесные экономические отношения с ЕС после Brexit. С планом также выражал несогласие глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Читайте такжеВ Британии расследуют связи «спонсора Brexit» с Россией Ранее СМИ сообщили, что британский бизнесмен Аарон Бэнкс, считающийся одним из главных спонсоров Brexit, не менее 11 раз встречался с послом России в Великобритании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter