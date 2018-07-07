Правительство Великобритании согласовало позицию по "мягкому" Brexit

В частности, планируется создать "зону свободной торговли Великобритании и ЕС".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и кабинет министров согласовали общую позицию по "мягкому" Brexit, преодолев разногласия по вопросам торговли и таможне после выхода из Евросоюза.

Читайте такжеКоролева Елизавета II дала официальное согласие на выход Британии из ЕС

По словам Мэй, кабинет министров "согласился с нашей коллективной позицией в отношении будущего наших переговоров с ЕС", сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что речь идет о создании "зоны свободной торговли Великобритании и ЕС, которая устанавливает общие правила по продаже промышленных товаров и сельхозпродукции».

Напомним, Палата лордов британского парламента в среду, 18 апреля, проголосовала за то, чтобы в закон о Brexit были внесены поправки. Предложенные поправки нацелены на то, чтобы после выхода из Европейского Союза Великобритания могла бы остаться в таможенном союзе с ЕС.