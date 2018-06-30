Меркель договорилась с 14 странами об ускоренном возвращении мигрантов

Детали соглашения канцлер раскрыла в письме руководителям двух партий Бундестага.

Канцлер Германии Ангела Меркель заключила соглашения с 14 странами об ускорении процедуры возврата мигрантов, пытающихся въехать в Германию.

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Об этом сообщает dpa.international со ссылкой на письмо Меркель к руководителям двух партий - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС).

"Лица, которые ищут убежища и прибывают в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о таких странах, как Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Как сообщал УНИАН, лидеры 28 стран - членов Евросоюза согласились укреплять европейскую миграционную политику с целью предотвращения нелегальной миграции на всех возможных маршрутах. Также они согласились на выделение Целевому фонду ЕС для Африки 500 млн евро в связи с нелегальной миграцией.​​​​​​​