Шенген под угрозой: европейские лидеры обсуждают миграцию

В Италии заявили, что все, кто оказываются в Италии, оказываются в Европе, поэтому Шенгенская зона оказалась под угрозой.

Новое популистское правительство Италии предлагает отказаться от Дублинского соглашения, регулирующего прием беженцев в Европу.

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Если не решить проблему мигрантов и беженцев, приезжающих в Европу, Шенгенская зона в ЕС, внутри которой можно передвигаться между странами без виз, может оказаться под угрозой, заявил новый глава правительства Италии Джузеппе Конте, передает Би-би-си.

Согласно Дублинскому соглашению, рассматривать заявку о предоставлении убежища должна первая страна Евросоюза, в которую въехал беженец или мигрант. Именно Италия является основной страной, через которую попадают в Европу большинство беженцев из Северной Африки, и во время последних всеобщих выборов правая партия "Лига Севера" пообещала своим избирателям занять жесткую позицию в отношении иммигрантов и депортировать нелегалов.

За последние несколько дней Италия отказалась принимать два судна, на борту которых находились спасенные в море мигранты.

Джузеппе Конте на встрече в воскресенье призвал страны Евросоюза совместно решать проблему миграции, а также наказывать те страны, которые отказываются принимать мигрантов и беженцев.

Конте представил документ, предлагающий создать "центры защиты" мигрантов в других странах ЕС, с тем, чтобы помочь Италии, куда за последние четыре года прибыли более 600 тыс. иммигрантов.

"Все, кто оказываются в Италии, оказываются в Европе… Шенгенская зона оказалась под угрозой", - говорится в документе, в котором среди других мер предлагается реформа Дублинского соглашения.

В 2018 году 14,330 тыс. мигрантов прибыли в Италию, 11,763 в Грецию и 9,315 в Испанию.

На прошлой неделе власти Италии не дали разрешения судну Aquarius на борту которого находились 630 мигрантов, зайти в итальянский порт. Судно, в конце концов, было принято Испанией.

Еще одно судно - Lifeline с 230 мигрантами, остается в открытом море, так как Мальта и Италия отказывают ему в разрешение зайти в порт.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала воскресную встречу совещательным заседанием и призвала найти общеевропейский подход к вопросу о нелегальной иммиграции: "Все отвечают за все. Где возможно, мы хотели бы найти общеевропейское решение проблемы. Где это невозможно, мы хотим, чтобы страны, готовые к сотрудничеству, вместе разработали план действий".

По словам Меркель, на саммите в конце июня полный консенсус в вопросе миграции на уровне всех стран Евросоюза достичь вряд ли удастся.

"Будут двухсторонние или трехсторонние соглашения, призванные помочь друг другу. Не всегда стоит ждать одобрения всех 28 членов Евросоюза, но необходимо руководствоваться тем, что важно той или иной стране", - сказала Меркель.

Именно Меркель созвала воскресную встречу под давлением некоторых немецких политиков, недовольных нынешней миграционной политикой Германии.

На прошлой неделе глава МВД Хорст Зеехофер выдвинул Ангеле Меркель ультиматум: если Меркель не предложит новых общеевропейских договоренностей по поводу миграции, МВД перестанет пускать мигрантов в страну.

Сам Зеехофер предлагает не пускать в Германию мигрантов, уже зарегистрировавшихся в другой стране ЕС, однако Меркель этот план не поддерживает.

Как сообщал УНИАН, волна беженцев из стран Африки и с Ближнего Востока, прокатившаяся по Европе в 2015-2016 годах, давно схлынула, но миграционный вопрос во многих странах Европы по-прежнему не решен.