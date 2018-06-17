Мигранты, которых отказались принимать Италия и Мальта, прибыли в порт Испании (видео)

До Испании добрались все 629 мигрантов, которые в течение последних нескольких дней направлялись через Средиземное море.

Сторожевой корабль Orione ВМС Италии, третье судно, на борту которого находятся мигранты, которых отказались принимать Италия и Мальта, прибыл в порт испанской Валенсии.

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Кадры с прибытием судна транслировало испанское телевидение, передает РИА Новости.

Таким образом, до Испании добрались все 629 мигрантов, которые в течение последних нескольких дней направлялись через Средиземное море к берегам этой страны.

Первым утром воскресенья прибыл итальянский патрульный корабль Dattilo, на борту которого находились 274 мигранта, затем Aquarius, на котором находились 106 человек.

Все, кто нуждается в медицинской помощи, направляются в больницы Валенсии.

Судно Aquarius спасло почти 630 терпевших крушение мигрантов у берегов Ливии. Ситуация с Aquarius вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли для судна свои порты, его согласилась принять Испания, предоставив порт Валенсии.