Ливни спровоцировали масштабное наводнение во Франции, погибли уже четыре человека
18:30, 01 декабря 2014Мир
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Из-за проливных дождей на юге Франции уровень воды в реках сильно поднялся, в двух департаментах объявлен максимальный уровень опасности.
Около трех с половиной тысяч жителей эвакуированы / Facebook
Об этом сообщает ZN.UA.
Около трех с половиной тысяч жителей эвакуированы, четыре человека погибли.
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Последствия наводнения впечатляют французов. В соцсетях появляются фотографии затопленных улиц. Пользователи выкладывают снимки пожарных машин, откачивающих воду.
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