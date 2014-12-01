Ливни спровоцировали масштабное наводнение во Франции, погибли уже четыре человека

Из-за проливных дождей на юге Франции уровень воды в реках сильно поднялся, в двух департаментах объявлен максимальный уровень опасности.

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