В результате наводнения в Сербии погиб 51 человек - СМИ

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Александра Вучича.

По его словам, вскрытие показало, что из общего числа погибших 24 человека утонули, один погиб в результате оползня, а 26 человек, находившихся на затопленных территориях, ”умерли от естественных причин”. К ним может быть отнесен, в частности, сердечный приступ от стресса, вызванного стихийным бедствием. Еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщил Вучич.

Отвечая на вопросы депутатов в ходе выступления в парламенте страны, премьер заявил, что сербское правительство в критической ситуации ”сделало все, что было можно, реагировало быстро и приняло все меры к тому, чтобы спасти людские жизни и имущество в результате катастрофического наводнения”.

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Накануне вечером Вучич сообщил в интервью национальной телерадиокомпании РТС, что ущерб от наводнения в Сербии составляет около 1 млрд евро. При этом помощь из-за рубежа сможет покрыть только порядка 20% убытков, отметил он.

По словам Вучича, ситуация в затопленных районах улучшается, правительство составило план по восстановлению после стихийного бедствия. ”Все у кого разрушены дома, получат новое жилье”, - пообещал премьер.

Как отметил Вучич, к середине следующей недели правительство подготовит полный отчет в связи с наводнением.

По информации МВД страны, всего во время наводнения эвакуировано 31 879 человек. В общей сложности, от наводнения пострадали 39 муниципалитетов и более 1,6 млн жителей. Большой ущерб нанесен сельскому хозяйству, энергетическому и транспортному сектору страны.