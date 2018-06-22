Пентагон собирается разместить на военных базах 20 тысяч детей мигрантов

Детей разместят на военных объектах в Арканзасе и Техасе.

Власти США обустроят на военных базах специальные центры, куда планируют поместить 20 тысяч детей-иммигрантов.

Читайте также"Позор": в США министра прогнали из мексиканского ресторана после скандала с мигрантами - СМИ

Об этом 21 июня заявил представитель Пентагона подполковник Майкл Эндрюс, сообщает The New York Times.

По словам Эндрюса, детей разместят на военных объектах в Арканзасе и Техасе.

Пока неясно, будут ли на базах родители детей-иммигрантов, пишет газета. Представители Белого дома, министерства обороны, департамента здравоохранения и социальных служб не смогли предоставить NYT подробную информацию.

Случаи разделения семей мигрантов участились после того, как в апреле 2018 года власти США провозгласили политику "нулевой терпимости" по отношению к нелегальным мигрантам. Задержанных нелегалов передают в федеральные суды, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину.

Агентство Associated Press, ссылаясь на информацию министерства внутренней безопасности США, сообщило, что с 5 мая по 9 июня на границе с родителями разделили более 2300 детей.

Президент США Дональд Трамп 20 июня подписал указ, который запрещает разделять семьи мигрантов.