Власти Китая отказались пускать в Гонконг британских парламентариев

Председатель комитета иностранных дел при парламенте Великобритании Ричард Оттавей (Richard Ottaway) заявил, что Китай отказал в доступе в Гонконг парламентской группе, которая занимается вопросами отношений Лондона с Гонконгом. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

"Меня проинформировали в китайском посольстве, что если мы захотим посетить Гонконг, нам будет отказано во въезде, - сообщил Оттавей. - Мы - комитет избранных членов парламента от демократической нации, который хочет изучать британскую дипломатическую работу в Гонконге. Китайское правительство действуют в откровенно конфронтационной манере, отказывая нам в доступе, чтобы мы могли заниматься своей работой".

Оттавей также сказал, что поднимет данную проблему в британском парламенте в понедельник.

Читайте такжеВ Гонконге начались новые столкновения, митингующих разгоняют газом

В сообщениях британских СМИ отмечается, что группа членов парламента Великобритании из 11 человек намеревалась до конца года посетить Гонконг для изучения вопроса о массовых продемократических выступлениях активистов движения Occupy Central с требованиями реформирования системы выборов администрации. Сами парламентарии сообщили, что Пекин с самого начала негативно отнесся к идее изучения ими данного вопроса.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин (Hua Chunying) сказала, что Пекин несет ответственность за иностранные дела Гонконга и имеет полное право решать, кого пускать на его территорию.

Читайте такжеВ Гонконге арестовали еще 11 активистов и 7 полицейских

Гонконг имеет статус специального административного района, который пользуется правами автономии. В XIX веке он стал британской колонией, вернувшись под суверенитет Китая только в 1997 году. При этом было обещано, что Гонконг в течение следующих 50 лет будет сохранять свои обширные коммерческие и социальные свободы в рамках проекта "одна страна, две системы". Пекин, однако, в последние месяцы все активнее вмешивается в дела Гонконга. Студенты и активисты Occupy Central требуют провести в 2017 году в Гонконге прямые свободные выборы главы местной администрации, которые ранее назначался подконтрольной пекинским властям коллегией выборщиков. В июне протестующие провели десятидневный онлайн-референдум, в котором приняли участие около 800 тысяч человек и который Пекин назвал не имеющим силы.

В августе власти Китая приняли решение, что все кандидаты на выборах 2017 года будут сначала одобрены правительственным комитетом. Протестующие считают, что это противоречит демократии.