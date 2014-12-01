В Гонконге произошли новые столкновения демонстрантов с полицией: арестованы 40 человек (видео)
09:20, 01 декабря 2014Мир
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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и резиновые дубинки против демонстрантов, которые пытались окружить штаб-квартиру администрации.
REUTERS
Некоторые протестующие стали забрасывать полицейских петардами. В ходе стычек арестованы по меньшей мере 40 человек, передает Русская служба Би-Би-Си.
Молодежные активисты призывают к эскалации протестов с требованием демократических реформ. Массовые демонстрации продолжаются в Гонконге с сентября.
Активисты недовольны решением властей Китая проводить отбор кандидатов на выборах администрации Гонконга, которые пройдут в 2017 году, и требуют прямых переговоров с Пекином.
Новые столкновения между полицией и протестующими в Гонконге
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