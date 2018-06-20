Как при Джордже Буше-младшем: США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
01:19, 20 июня 2018Мир
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"Этот шаг не является отходом США от наших обязательств в отношении прав человека", - подчеркнула посол США в ООН.
Иллюстрация / REUTERS
Посол Соединенных Штатов Америки в ООН Никки Хейли 19 июня объявила о выходе государства из Совета ООН по правам человека.
"Мы выходим из Совета ООН по правам человека, поскольку ни одна из стран не имеет смелости присоединиться к нашей борьбе за реформирование лицемерного и предвзятого органа", - заявила Хейли, сообщает Reuters.
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"Этот шаг не является отходом США от наших обязательств в отношении прав человека", - отметила Хейли.
Год назад посол Никки Хейли заявила, что Вашингтон пересматривает свое членство в Раде и призвал к ее реформы и устранения «хронической антиизраильской предвзятости». Соединенные Штаты бойкотировали Совет ООН по правам человека в течение трех лет за президента Джорджа Буша-младшего.
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