В ООН призвали немедленно прекратить столкновения в Секторе Газа

Зейд Раад аль-Хусейн осудил гибель десятков людей на израильской границе во время акций протеста против открытия посольства США в Иерусалиме.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн осудил гибель десятков людей на израильской границе в секторе Газа и призвал немедленно прекратить столкновения.

Об этом сообщает Офис ООН по правам человека в Тwitter.

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«Шокирующие убийства десятков людей, ранения сотен израильским огнем в Секторе Газа должны быть немедленно остановлены. Следует уважать право на жизнь. Те, кто несет ответственность за нарушение прав человека, должны быть привлечены к ответственности», - заявил Зейд Раад аль-Хусейн.

Также верховный комиссар отметил, что «международное сообщество должно обеспечить правосудие для жертв».

Как сообщал УНИАН, во время акций протеста против открытия посольства США в Иерусалиме на границе сектора Газа в результате столкновений, по последним данным, погибли 52 палестинца.