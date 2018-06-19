Трамп заявил, что при нем США не превратятся в лагерь для мигрантов (видео)

В тоже время во Франции уже ответили на выпад Трампа, отметив, что США и Европа не исповедуют одни и те же ценности.

Соединенные Штаты не превратятся в лагерь для мигрантов и местом для содержания беженцев они тоже не станут. С таким обещанием выступил президент Дональд Трамп.

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Выступая на заседании Национального космического совета в Восточном зале Белого дома, Трамп предупредил: «Мы не можем допустить, чтобы то, что происходит в Европе, произошло с США, по крайней мере, при мне», передает Голос Америки.

Ранее в одном из твитов президент ошибочно связал миграцию в Германии с ростом преступности. На самом деле, согласно последним данным германского правительства, уровень преступности в стране находится на самом низком уровне за последние 30 лет.

Во Франции уже прокомментировали выпад американского президента в сторону Европы. Европа и США не исповедуют одни и те же ценности, заявил представитель французского правительства Бенжамен Гриво. Он подчеркнул, что не хотел бы увидеть в Европе то, что происходит в США. «У нас разные модели цивилизации и, очевидно, мы не разделяем определенные ценности», – сказал Гриво телеканалу France 2.

По данным американских правительственных чиновников, с середины апреля до конца мая около 2000 детей были направлены в центры массового содержания или переданы в семьи, которые будут заниматься их попечительством.