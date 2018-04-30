В Британии из-за скандала с мигрантами сменился министр внутренних дел

Главой МВД Британии назначен сын водителя автобуса из Пакистана.

Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Саджид Джавид, до этого занимавший должность министра по делам общин, местного самоуправления и жилья.

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Предыдущий министр внутренних дел Эмбер Радд ушла в отставку из-за скандала с мигрантами, сообщает Русская служба Би-би-си.

Радд, по ее собственному признанию, ввела в заблуждение парламент. Зная о наличии в правительстве показателей по нормам депортации нелегальных мигрантов, в палате общин она отрицала существование таких показателей.

На экс-главу МВД оказывалось давление в связи со скандалом вокруг иммигрантов так называемого поколения Уиндраш, проживших в Британии более полувека. Это иммигранты из Карибского бассейна, первый корабль с которыми, называвшийся "Эмпайр Уиндраш", прибыл в Лондон 22 июня 1948 года. Их пригласили в Британию, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране.

Скандал возник после того, как стало известно, что некоторых переселенцев из стран-членов Британского Содружества, приехавших в Соединенное Королевство в период с конца 1940-х до 1970-х годов, а также их родственников объявили нелегальными иммигрантами.

Министра критиковали за то, что подконтрольное ей ведомство установило целевые показатели на депортацию иммигрантов поколения Уиндраш, и что Радд было об этом известно.

Справка. Саджид Джавид родился 5 декабря 1969 года в Рочдейле (графство Ланкашир) в семье водителя автобуса из Пакистана. Семья переехала в Британию в 1960-х годах.

Джавид изучал экономику и политологию в Университете Эксетера. После его окончания работал в Нью-Йорке в банке Chase Manhattan, в 2004-м стал исполнительным директором Deutsche Bank, в 2009-м ушел в политику, избравшись годом позже депутатом парламента от избирательного округа Бромсгроув недалеко от Бирмингема. В 2014 году стал министром по делам культуры, СМИ и спорта. Затем в 2015 году — министром по делам бизнеса и инноваций.

Саджид Джавид женат, у него четверо детей.