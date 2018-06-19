Испания хочет перенести останки диктатора Франко из мавзолея

В испанском правительстве считают, что мавзолей должен стать "местом примирения".

Испания намерена перенести из мавзолея останки диктатора Франсиско Франко.

Об этом в понедельник, 18 июня, сообщила заместитель председателя правительства Кармен Кальво. По ее словам, мавзолей станет "местом примирения", передает DW.com.

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Мемориальный комплекс "Долина Павших", который расположен в 50 километрах от Мадрида, был построен по приказу Франко как памятник погибшим в гражданской войне 1936-1939 годов. Останки диктатора находятся в главном сооружении комплекса - базилике.

В мае 2017 года парламент Испании большинством голосов одобрил инициативу оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии о перезахоронении останков диктатора Франсиско Франко, который находился у власти с 1939 по 1975 год. Однако предыдущее правительство консервативной Народной партии не выполнило постановление.