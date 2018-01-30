В Испании умер самый старый дедушка планеты

В декабре прошлого года ему исполнилось 113 лет.

В Испании в возрасте 113 лет умер Франсиско Нуньес Оливера, признанный самым старым живущим мужчиной на планете.

Франциско Нуньес Оливера скончался около 22.30 в понедельник в своем доме в деревне Бьенвенида в Бадахосе, на юго-западе Испании, сообщает Daily Mail. Сегодня его должны похоронить в его родной деревне.

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Мэр Биенвениды Антонио Кармен подтвердил смерть Франциско, назвав ее «скорбью для всей деревни и всего мира».

Он сказал местным СМИ: «В последние годы он много значил для нас, он представлял нашу деревню, и он помог нам стать известными и любимыми».

Как отмечает издание, у Франсиско осталось четверо детей, 9 внуков и 15 правнуков. 13 декабря старожиле исполнилось 113 лет.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года умер самый старый кот на земле, ему было 32 года.