Трамп о мигрантах: мы не хотим того, что случилось в Европе

Трамп не уточнил, какую ситуацию с иммиграцией в Европе он имеет в виду.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы повторения ситуации с нелегальными мигрантами, которая произошла в Европе.

Об этом он написал в своем твиттере.

«Мы не хотим, чтобы с нами случилось то, что происходит с иммиграцией в Европе», — написал Трамп.

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Глава Соединенных Штатов не стал пояснять, кого он имеет в виду под «мы», а также не уточнил, какую ситуацию с иммиграцией в Европе он имеет в виду.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла ультиматум по проблеме беженцев, который выдвинул президиум баварской партии ХСС (Христианско-социальный союз). При этом она отметила, что в ее партии ХДС (Христианско-демократический союз) против «односторонних, несогласованных и противоречащих интересам третьих стран» шагов.