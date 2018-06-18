Трамп о мигрантах: мы не хотим того, что случилось в Европе
17:30, 18 июня 2018Мир
81 0
Трамп не уточнил, какую ситуацию с иммиграцией в Европе он имеет в виду.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы повторения ситуации с нелегальными мигрантами, которая произошла в Европе.
Об этом он написал в своем твиттере.
«Мы не хотим, чтобы с нами случилось то, что происходит с иммиграцией в Европе», — написал Трамп.
Читайте такжеКоманда Трампа игнорировала его пожелание о встрече с Путиным - СМИ
Глава Соединенных Штатов не стал пояснять, кого он имеет в виду под «мы», а также не уточнил, какую ситуацию с иммиграцией в Европе он имеет в виду.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла ультиматум по проблеме беженцев, который выдвинул президиум баварской партии ХСС (Христианско-социальный союз). При этом она отметила, что в ее партии ХДС (Христианско-демократический союз) против «односторонних, несогласованных и противоречащих интересам третьих стран» шагов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter