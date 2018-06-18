Трамп о мигрантах: мы не хотим того, что случилось в Европе

17:30, 18 июня 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал в своем твиттере.

«Мы не хотим, чтобы с нами случилось то, что происходит с иммиграцией в Европе», — написал Трамп.

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Глава Соединенных Штатов не стал пояснять, кого он имеет в виду под «мы», а также не уточнил, какую ситуацию с иммиграцией в Европе он имеет в виду.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла ультиматум по проблеме беженцев, который выдвинул президиум баварской партии ХСС (Христианско-социальный союз). При этом она отметила, что в ее партии ХДС (Христианско-демократический союз) против «односторонних, несогласованных и противоречащих интересам третьих стран» шагов.

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Теги: #Европа#иммигранты#Дональд Трамп