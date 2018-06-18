Киберкомандование США получило право на превентивные хакерские атаки - СМИ

Раньше киберкомандование могло только обороняться от хакерских атак и редко вести ответное наступление.

Администрация президента США Дональда Трампа расширила полномочия киберкомандования вооруженных сил страны.

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Теперь ведомство может осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на новую стратегию командования.

Раньше киберкомандование могло только обороняться от хакерских атак и редко вести ответное наступление. Однако после того, как в августе 2017 года Дональд Трамп распорядился преобразовать командование в самостоятельную структуру вооруженных сил США, его статус и полномочия были расширены.

Издание отмечает, что новая стратегия командования «предусматривает постоянную подрывную деятельность в иностранных компьютерных сетях "на грани военных действий"». Военные хакеры США теперь должны «противодействовать опасным действиям противников прежде, чем они смогут нанести ущерб национальным силам».

К числу противников в киберпространстве США относят Китай, КНДР и Россию. Как отмечает газета, одной из причин расширения полномочий киберкомандования были вторжения России в американские сети во время президентских выборов 2016 года в США.