В Белом доме заявили о доказательствах причастности КНДР к нашумевшему вирусу WannaCry

Северная Корея "несет непосредственную ответственность" за кибератаку с применением вируса WannaCry.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Том Боссерт в своей колонке для The Wall Street Journal, опубликованной во вторник, 19 декабря, передает DW.com.

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Это утверждение основано на доказательствах, пишет Боссерт, не уточняя, на каких именно. По его словам, правительства других стран и частные компании согласны с этими выводами - Боссерт, в частности, упоминает власти Великобритании и руководство концерна Microsoft.

"Мы продолжим использовать нашу стратегию максимального давления с тем, чтобы сдерживать возможности Пхеньяна предпринимать кибератаки и иные нападения", - заявляет Боссерт.

В ходе кибератаки WannaCry взлому подверглись более 300 000 компьютеров в 150 странах. Жертвы вирусной атаки заплатили до 70 тысяч долларов выкупа биткоинами, однако их компьютеры так и не были разблокированы.

"Лаборатория Касперского" и американская компания Symantec сообщали, что один из кодов, использованных в более ранней версии вируса WannaCry, фигурировал в компьютерных программах, написанных Lazarus Group, которую исследователи считают северокорейской командой хакеров. Но говорить о том, участвовала ли КНДР в беспрецедентной хакерской атаке, пока рано, заявляли в обеих компаниях.