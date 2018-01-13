Российские хакеры пытались взломать электронную почту Сената США – AP

Хакерская группа Fancy Bear, которую связывают с Россией, проводила длительную операцию для получения доступа к переписке сотрудников американского Сената.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчет компании киберзащиты Trend Micro Inc., передает УП.

"Те же хакеры (Fancy Bear), которые проникли в серверы Демократической партии США, в течение последних нескольких месяцев создали условия для осуществления шпионской кампании против Сената США", – заявили в Trend Micro Inc.

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"Они продолжают быть очень активными – по крайней мере, в подготовительной работе – чтобы снова иметь влияние на общественное мнение", – подчеркнул представитель Trend Micro Inc. Фейдек Хаккеборд.

По его словам, хакеры ищут информацию, которую можно "слить" в открытый доступ.

В отчете компании киберзащиты Trend Micro Inc. обнародованы результаты подозрительных веб-сайтов, похожих на внутреннюю базу электронной почты Сената США. По цифровым отпечаткам, которые содержались в конструкции этих сайтов, установлено, что такие же использовались исключительно группой Fancy Bear.

Ранее УНИАН сообщал, что российская хакерская группа Fancy Bear, кроме атак на почту Хиллари Клинтон, пыталась взломать почтовые ящики украинских политиков и российских оппозиционеров.

В целом, в планах хакеров было взломать почтовые ящики Gmail почти 4,7 тыс. пользователей во всем мире - от представителя Папы Римского в Киеве до панк-группы Pussy Riot в Москве, а еще – в США, Грузии, Сирии и других странах.