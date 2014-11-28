Туск: Россия - это стратегическая проблема Евросоюза

Об этом заявил бывший премьер-министр Польши и будущий президент Европейского совета Дональд Туск в интервью Financial Times.

"Для Путина и для сегодняшней России ЕС является проблемой. Мы должны понимать, и, я думаю, мы близки к этому моменту, что Россия не является нашим стратегическим партнером. Россия - наша стратегическая проблема", - цитирует Туска "Украинская Правда".

Туск также прокомментировал скандал с интервью экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского изданию Political Magazine и возразил, что Путин не делал ему предложения по распределению Украины.

"То, что я сказал Радэку (Сикорскому. - Ред.) после этого события - что в политике, в дипломатии, как и в обычной жизни, гораздо лучше много знать и мало говорить. Никогда не наоборот", - подчеркнул он.

Читайте такжеСикорского не смогли лишить должности спикера за высказывание о разделе Украины

Одновременно он отметил, что Сикорский был прав по сути отношений между Украиной, ЕС и Россией.

"Если дело доходит до сути отношений между Россией, Украиной, Польшей, Европой, то, конечно, Сикорский был прав. После Бухареста (саммит НАТО, во время которого Путин поставил под сомнение украинскую государственность. - Ред.) я не сомневался в том, что геополитическая игра между Россией и Европой, между Россией и Польшей касалась Украины", - отметил Туск.