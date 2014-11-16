Туск: Путин увидел, что о нем думает весь мир

Об этом он сегодня заявил в польском Сопоте, сообщает РАР.

"Считаю, что хорошо получилось, что президент Путин увидел и почувствовал, что мир думает о его действиях и действиях россиян в Украине", - сказал польский политик.

Он назвал несомненным практически для каждого то, что атмосфера вокруг России из-за конфликта в Украине становится все хуже.

Читайте такжеКэмерон: Путин оказался "на распутье" "Не скажу, что она все лучше для Украины, потому что Украине нечему радоваться, но точно атмосфера в Европе и в мире вокруг России становится все хуже и ухудшается чрезвычайно быстро", - сказал экс-глава правительства Польши.

Туск отметил, что тема Украины точно будет одной из ключевых для него на посту главы Совета ЕС и отметил, что на самом деле мир имеет дело с "нормальной войной".

Политик отметил, что он находится в постоянном конфликте с другими европейскими лидерами, заметив, что они меняют свою точку зрения на тему ситуации в Украине.

"Исчезают иллюзии - если кто-то имел такие, а некоторые имели определенные иллюзии или ошибочные представления о намерениях Москвы. Имею впечатление, что этих иллюзий сейчас уже нет", - сказал Туск.

Как сообщал УНИАН, сегодня на саммите G20 лидеры США, Японии и Австралии заявили о намерении объединить усилия в борьбе против Российской Федерации.