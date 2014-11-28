Французы разместили объявление о продаже "Мистралей" в сети: шампанское - в подарок
В шуточном сообщении на сайте объявлений французы подчеркнули, что не принимают рубли, а покупателю сразу двух "Мистралей" пообещали бутылку шампанского в подарок.
После решения французских властей приостановить поставку "Мистралей" в России на сайте Le Bon Coin, что размещает частные объявления, появилось объявление о продаже двух вертолетоносцев.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на новостной сайт телекомпании RTL.fr.
"Продам два военных корабля, новые, с верфи компании Chantiers de l'atlantique", - говорится в объявлении.
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"Потребляют много топлива, но хорошо подходят для безопасной прогулки", - добавили авторы.
"Тому, кто купит сразу два корабля - шампанское в подарок!" - говорится в объявлении.
В качестве особого бонуса для покупателя авторы объявления акцентируют внимание на том факте, что корабль выдерживает ядерную и бактериологическую атаку.
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За два корабля "продавцы" просят 1,2 млрд евро.
"Самовывоз. Оплата наличными. Рубли не принимаем", - отмечается в объявлении.
На данный момент сайт объявлений уже удалил шуточное сообщение из своей базы.