Французы разместили объявление о продаже "Мистралей" в сети: шампанское - в подарок

После решения французских властей приостановить поставку "Мистралей" в России на сайте Le Bon Coin, что размещает частные объявления, появилось объявление о продаже двух вертолетоносцев.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на новостной сайт телекомпании RTL.fr.

"Продам два военных корабля, новые, с верфи компании Chantiers de l'atlantique", - говорится в объявлении.

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"Потребляют много топлива, но хорошо подходят для безопасной прогулки", - добавили авторы.

"Тому, кто купит сразу два корабля - шампанское в подарок!" - говорится в объявлении.

В качестве особого бонуса для покупателя авторы объявления акцентируют внимание на том факте, что корабль выдерживает ядерную и бактериологическую атаку.

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За два корабля "продавцы" просят 1,2 млрд евро.

"Самовывоз. Оплата наличными. Рубли не принимаем", - отмечается в объявлении.

На данный момент сайт объявлений уже удалил шуточное сообщение из своей базы.