Олланд поддержал решение о замораживании передачи "Мистраля" РФ

Президент Франции Франсуа Олланд поддерживает решение о замораживании передачи "Мистраля" России.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Елисейским дворцом, передает Украинская правда.

"Президент республики считает, что нынешняя ситуация на востоке Украины, как и ранее, не позволяет передачу России первого "Мистраля", - говорится в заявлении.

"В связи с этим он считает необходимым отсрочить до нового распоряжения изучения запроса на разрешение поставки России первого "Мистраля", - сказано в сообщении.

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Напомним, во вторник глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил, что условия, необходимые для передачи Францией в РФ первого вертолетоносца "Мистраль", до сих пор не выполнены.

Ранее российские СМИ со ссылкой на дипломатический источник писали, что Франция может передать России первый вертолетоносец типа "Мистраль" под названием "Владивосток" 27 ноября.