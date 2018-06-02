В Луганскую область зашло подразделение Вооруженных сил РФ - активист

По информации аналитического отдела ГИ "Правое Дело", в районе временно оккупированного поселка городского типа Бирюково Свердловского района Луганской области было расквартировано подразделение ВС РФ общей численностью до 90 человек.

В районе временно оккупированного поселка Бирюково Свердловского района Луганской области расквартировано подразделение Вооруженных сил РФ общей численностью до 90 человек.

Об этом на странице в Facebook написал сопредседатель Правого дела Дмитрий Снегирев.

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"По информации аналитического отдела ГИ "Правое Дело", в районе временно оккупированного поселка городского типа Бирюково Свердловского района Луганской области было расквартировано подразделение ВС РФ общей численностью до 90 человек", - написал Снегирев.

Поселок Бирюково расположен в 15-ти километрах к юго-востоку от районного центра. В нескольких километрах к востоку от окраины поселка проходит российско-украинская госграница, отметил активист.

Также ГИ Правое дело зафиксировала наличие тяжелой бронетехники - танков Т-72 в количестве 25 единиц.

"По информации местных источников ГИ «Правое Дело» общее руководство подразделением осуществляет подполковник ВС РФ Мирзахметов Салават, башкир по национальности", - написал Снегирев.

Гражданская инициатива установила места расквартирования бойцов 7-й отдельной танковой бригады в Луганске. Также установлены адреса баз хранения и ремонта тяжелой техники боевиков на территории Луганска и Луганской области.

Как сообщал УНИАН, в Ростовской области РФ вблизи границы с Украиной заметили колонну военной техники.