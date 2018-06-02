Россия согнала на границу с Украиной колонну военной техники - ИС (видео)
11:41, 02 июня 2018Война
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Колонну военной техники ВС РФ заметили в Ростовской области.
В Ростовской области РФ вблизи границы с Украиной заметили колонну военной техники.
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Об этом сообщил на странице в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.
"Колонна военной техники ВС РФ в Ростовской области вблизи границы с Украиной (напротив оккупированной территории, контролируемой "ЛНР")", - написал он, уточнив, что съемки осуществлялись силами "Информационного сопротивления".
Запись была сделана из проезжавшего мимо автомобиля.
Как сообщал УНИАН, боевики обстреляли "Кугуар" пограничников на КПВВ "Майорское".
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