Милитаризация Крыма способствует усилению военного влияния в Черном море - НАТО

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами Организации Североатлантического договора (НАТО) в Европе Филипп Бридлав заявляет, что в организации обеспокоены милитаризацией России на территории оккупированного Крымского полуострова, что способствует усилению военного влияния в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

"Мы очень обеспокоены милитаризацией Крыма", - сказал Бридлав, добавив, что это беспокойство касается двух случаев.

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В частности, по его словам, это касается усиления присутствия российских войск в Крыму, которые способны удержать эту часть Украины, а также, в крайнем случае, эти войска могут применить силу с территории Крыма по отношению к другим территориям.

По мнению Бридлава, возможности этих войск измеряются тем, что они могут серьезно влиять на ситуацию почти во всем регионе Черного моря.

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"И это является нашим беспокойством, так как размещенные в Крыму крылатые ракеты, системы воздушной обороны и другие возможности свидетельствуют, что они в состоянии создать военное влияние в Черном море", - отметил Бридлав.