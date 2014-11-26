Милитаризация Крыма способствует усилению военного влияния в Черном море - НАТО

15:24, 26 ноября 2014
Мир
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Главнокомандующий объединенных союзных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав считает, что российские войска на полуострове могут серьезно влиять на ситуацию почти во всем регионе Черного моря.

Фото УНИАН

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами Организации Североатлантического договора (НАТО) в Европе Филипп Бридлав заявляет, что в организации обеспокоены милитаризацией России на территории оккупированного Крымского полуострова, что способствует усилению военного влияния в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

"Мы очень обеспокоены милитаризацией Крыма", - сказал Бридлав, добавив, что это беспокойство касается двух случаев.

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В частности, по его словам, это касается усиления присутствия российских войск в Крыму, которые способны удержать эту часть Украины, а также, в крайнем случае, эти войска могут применить силу с территории Крыма по отношению к другим территориям.

По мнению Бридлава, возможности этих войск измеряются тем, что они могут серьезно влиять на ситуацию почти во всем регионе Черного моря.

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"И это является нашим беспокойством, так как размещенные в Крыму крылатые ракеты, системы воздушной обороны и другие возможности свидетельствуют, что они в состоянии создать военное влияние в Черном море", - отметил Бридлав.

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