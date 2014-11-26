В НАТО обеспокоены высокими боевыми возможностями войск РФ на границе с Украиной

15:17, 26 ноября 2014
Общество
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Главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе, командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Филипп Бридлав заявляет, что в Альянсе больше обеспокоены не численностью российских войск на границе с Украиной, а их боевыми возможностями.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генерал сказал на брифинге в Киеве.

"Цифры, которые мы используем на протяжении последних нескольких недель, не очень изменились. Они составляют количество в 8-10 тыс. личного состава размещенных войск на границе, но не это является важным. Важным является то, что представляют эти войска на границе, а именно - возможности этих войск, которые размещены там. Они имеют серьезные возможности, и вопрос заключается в том, если Россия решит использовать эти войска, чтобы пересечь границу...", - сказал Бридлав.

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Он пояснил, что эти силы, которые размещены очень близко к украинской границе, иногда в нескольких метрах от границы, находятся там для того, чтобы дать возможность тем силам, которые уже находятся на востоке Украины, продолжать дестабилизирующие действия. По убеждению Бридлава, псевдовыборы 2 ноября в отдельных районах Донбасса были проведены именно благодаря таким условиям.

Кроме того, генерал обратил внимание, что эти войска создают возможности для постоянной поставки боевикам на Донбассе необходимого вооружения.

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