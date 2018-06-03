Социологи предсказывают победу лидеру правоцентристской оппозиции, 59-летнему экс-премьеру Янезу Яншу.

В Словении проходят досрочные парламентские выборы на фоне политического кризиса и отставки в марте премьера Миро Церара.

Читайте такжеСловения решила отозвать своего посла из России

Как сообщает Deutshce Welle, на них право голоса имеют около 1,7 миллиона граждан.

Опросы не дают партии премьера значительных шансов на выборах. Победу же тем временем предсказывают лидеру правоцентристской оппозиции, 59-летнему экс-премьеру Янезу Яншу. Его Словенская демократическая партия с антимигрантской риторикой, по прогнозам социологов, получит около трети голосов. "Золотую акцию" и третье место же может получить партия LMS - "Список Марьяна Шареца". Шарец, 40-летний юморист и политик называет себя "антисистемным" игроком. В прошлом году он с незначительным отрывом проиграл выборы президента Боруту Пахору.

Партия 54-летнего Церара на предыдущих выборах получила молниеносную победу всего через месяц после создания. И несмотря на то, что его правительство смогло стабилизировать экономику страны, к концу своего правления он столкнулся с рядом проблем. Последней каплей стало решение Верховного суда Словении о том, что правительство Церара действовало предвзято в ходе референдума по масштабному строительству железной дороги к важному порту Словении в Копери.