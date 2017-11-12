На выборах президента Словении побеждает действующий глава государства

Во втором туре выборов президента Словении, который состоялся в воскресенье, 12 ноября, побеждает действующий глава государства Борут Пахор. По результатам подсчета более 90% голосов Пахор набирает более 53% голосов избирателей, сообщает избирательная комиссия Словении.

Оппонент Пахора Марьян Шарец набирал меньше 47 процентов и уже признал поражение, передает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

Явка на выборах составила рекордно низкие 37,5 процента. Президент в Словении выполняет преимущественно представительские функции.

53-летний Борут Пахор по итогам первого тура получил 47 процентов голосов избирателей. 39-летний комедийный актер и дважды избранный мэром города Камник Марьян Шарец тогда набрал 27 процентов голосов.

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Пахор в прошлом долгое время был лидером социал-демократов. Он возглавлял словенское правительство с 2008 по 2012 гг - в годы тяжелейшего финансового кризиса за последние десятилетия. Во время предвыборной борьбы Пахор заявлял, что его главная задача - объединить людей. Его критиковали, в частности, за попытки избегать обсуждения острых тем. В рамках кампании в течение 25 дней прошел более 700 километров по словенским городам и селами для встреч с избирателями. Пахора также знают как "короля Instagram", поскольку он очень активно использует эту соцсеть.

Право голоса в стране с населением около 2 миллионов жителей имеют 1,7 миллиона избирателей. Словения является одной из самых развитых стран бывшего социалистического лагеря.