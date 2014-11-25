В Гонконге суд обязал протестующих разобрать баррикады

Многие протестующие начали убирать палатки и баррикады из района Монг Кок еще до решения суда. В районе протестов все еще дежурят несколько сотен полицейских, передает Русская служба Би-би-си.

В Гонконге с сентября продолжаются массовые демонстрации в поддержку демократических реформ.

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