В Гонконге суд обязал протестующих разобрать баррикады
08:23, 25 ноября 2014Мир
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Судебные приставы обязали гонконгских демонстрантов разобрать палаточный городок в центральной части города.
REUTERS
Многие протестующие начали убирать палатки и баррикады из района Монг Кок еще до решения суда. В районе протестов все еще дежурят несколько сотен полицейских, передает Русская служба Би-би-си.
В Гонконге с сентября продолжаются массовые демонстрации в поддержку демократических реформ.
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