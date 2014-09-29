В Гонконге продолжаются масштабные акции протеста за независимые выборы

Как сообщает ТСН, митингующие заблокировали дороги в центре города, из-за протестов отменены и изменены более 200 автобусных маршрутов.

Противостояние между полицией и демонстрантами в Гонконге обострилось на этих выходных.

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