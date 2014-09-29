В Гонконге продолжаются масштабные акции протеста за независимые выборы
14:54, 29 сентября 2014Мир
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Демонстранты в Гонконге требуют от Пекина позволить независимые от Китая выборы местного главы 2017 года.
Reuters
Как сообщает ТСН, митингующие заблокировали дороги в центре города, из-за протестов отменены и изменены более 200 автобусных маршрутов.
Противостояние между полицией и демонстрантами в Гонконге обострилось на этих выходных.
Читайте такжеПекин обеспокоен вторжением демонстрантов в штаб-квартиру китайской армии в ГонконгеСтуденческая демонстрация переросла в драку с правоохранителями. Ранения получили почти 40 человек, а несколько десятков демонстрантов оказались за решеткой.
Масштабные акции протеста за избирательную реформу продолжаются в Гонконге
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