Французский человек-паук: Макрон пообещал гражданство мигранту, который героически спас ребенка в Париже

Макрон также наградил мужчину медалью за мужество и пообещал работу в пожарной службе.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал гражданство мигранту из Мали Мамуду Гассаме, который в субботу, забравшись по балконам на четвертый этаж дома, спас маленького ребенка, который едва не упала оттуда.

Как сообщает BBC, Макрон также наградил мужчину медалью за мужество и пообещал работу в пожарной службе.

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Мамуд сказал президенту: "Я просто не имел времени подумать, я побежал через дорогу, чтобы пойти и спасти его".

Мэр Парижа Анн Идальго назвала его "человеком-пауком 18 района", подразумевая район, где произошел инцидент.

Как сообщает издание, Гассам приехал во Францию год назад из Италии, куда попал, переплыв на лодке Средиземное море.

Как сообщал УНИАН, 27 мая, морская спасательная служба Испании заявила, что в течение этих выходных были спасены более 400 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море из Северной Африки в Европу.