Меланию Трамп выписали из больницы после операции

Дональд Трамп сообщил, что его жена идет на поправку и чувствует себя лучше.

Первую леди США Меланию Трамп выписали из больницы, где она проходила реабилитацию после операции на почках.

Читайте такжеТрамп навестил жену в больнице после операции на почках

Об этом на своей странице в Twittter сообщил президент США Дональд Трамп.

"Замечательно, что наша невероятная Первая леди вернулась домой в Белый дом. Мелания чувствует себя хорошо и поправляется. Спасибо вам за все ваши молитвы и наилучшие пожелания!", - написал в соцсети американский президент.

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 мая 2018 г.

Как сообщал УНИАН, супруга президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в понедельник перенесла хирургическую операцию в связи с доброкачественными новообразованиями на почке.