Меланию Трамп выписали из больницы после операции

23:35, 19 мая 2018
Мир
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Мелания Трамп / REUTERS

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Об этом на своей странице в Twittter сообщил президент США Дональд Трамп.

"Замечательно, что наша невероятная Первая леди вернулась домой в Белый дом. Мелания чувствует себя хорошо и поправляется. Спасибо вам за все ваши молитвы и наилучшие пожелания!", - написал в соцсети американский президент.

Как сообщал УНИАН, супруга президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в понедельник перенесла хирургическую операцию в связи с доброкачественными новообразованиями на почке.

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Теги: #Мелания Трамп