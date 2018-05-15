Жена президента США Мелания Трамп перенесла операцию на почке

Отмечается, что Мелания Трамп будет останется в больнице до конца недели.

Супруга президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в понедельник перенесла хирургическую операцию в связи с доброкачественными новообразованиями на почке.

Операция была сделана в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида, передает CNN.

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"Сегодня утром первая леди Мелания Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного новообразования на почках. Процедура была успешной, и не было никаких осложнений", - сказала представитель жены президента США Стефани Гришам.

Отмечается, что Мелания Трамп будет останется в больнице до конца недели.

"Первая леди надеется на полное восстановление, чтобы она могла продолжать свою работу от имени детей во всем мире", - заявила Гришам.

CNN отмечает, что президент США Дональд Трамп находился в Белом доме во время операции его жены.

Ранее сообщалось, что в четверг, 26 апреля, Мелании Трамп исполнилось 48 лет. Президент США Дональд Трамп признался, что ничего не подарил своей жене Мелании на день рождения.