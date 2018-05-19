Свадебный наряд Меган Маркл в деталях: 5-метровая фата и тиара из бриллиантов (видео)

15:56, 19 мая 2018
Мир
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REUTERS

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Меган появилась на церемонии бракосочетания в довольно простом, но одновременно прекрасном свадебном платье с длиннющим шлейфом, передает ТСН.

Как оказалось, наряд новоиспеченной жены был разработан известным британским дизайнером Клэр Келлер, художественным руководителем в историческом французском доме моды Givenchy.

Фата была сделана из тончайшего шелка с ручной вышивкой. А на голове невесты сверкала бриллиантовая тиара королевы Марии, выполненная в 1932 году, которую предоставила Меган королева Елизавета II.

Меган приехала на церемонию в сопровождении двух мальчиков, которые держали ее фату, длиной в пять метров пока она поднималась по лестнице часовни Святого Георгия.

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