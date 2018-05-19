Невеста Маркл к алтарю шла без сопровождения, принц Чарльз "подхватил" ее почти в конце пути (фото, видео)

Главной подружки невесты в Маркл нет.

В эти минуты, 19 мая, в часовне Святого Георгия в Виндзоре происходит свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл.

Невеста Меган Маркл прошла весь путь к алтарю сама в сопровождении пажей и священника. Отец жениха - принц Чарльз - "подхватил" Маркл почти перед самым алтарем.

Все дети, которые приняли участие в свадебной церемонии, – младше 10 лет. Среди них – племянники Гарри: принцесса Шарлотта и принц Джордж. Также среди подружек невесты – крестници принца Гарри: трехлетняя Флоренс Ван Кутсем и двухлетняя Зале Уоррен. Также в церемонии приняли участие крестници Меган Маркл.

При этом главной подружки невесты в Маркл нет.

Накануне свадьбы стало известно, что родители Меган Маркл отказался приехать на ее свадьбу. К олтарю невесту поведет отец принце Гарри - принц Чарльз.

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