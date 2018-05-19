Стало известно, кто пошил свадебное платье для Меган Маркл (фото)

На церемонию бракосочетания Меган Маркл пришла в платье от Givenchy.

В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке проходит церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл.

Как сообщил Кенсингтонский дворец, дизайнер платья Меган - Клэр Уэйт Келлер, в прошлом году она стала первой женщиной - главой модного дома Givenchy. Бриллиантовая тиара Меган, одолженная королевой, изготовлена в 1932 году.

Как сообщал УНИАН, выйдя из церкви, молодожены проедут через Виндзор, где и находится Виндзорский замок - одна из официальных резиденций королевы. Процессия закончится в Георгиевском зале в Виндзорском замке, где будет торжественный обед, на который приглашены 600 человек.

Ближе к вечеру молодожены отправятся в находящийся неподалеку Фрогмор-хаус - загородную резиденцию королевской семьи, где соберутся 200 их ближайших друзей.