Стало известно, кто пошил свадебное платье для Меган Маркл (фото)
14:27, 19 мая 2018Мир
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На церемонию бракосочетания Меган Маркл пришла в платье от Givenchy.
Меган Маркл / REUTERS
В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке проходит церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл.
Как сообщил Кенсингтонский дворец, дизайнер платья Меган - Клэр Уэйт Келлер, в прошлом году она стала первой женщиной - главой модного дома Givenchy. Бриллиантовая тиара Меган, одолженная королевой, изготовлена в 1932 году.
Принц Гарри и Меган Маркл / REUTERS
Как сообщал УНИАН, выйдя из церкви, молодожены проедут через Виндзор, где и находится Виндзорский замок - одна из официальных резиденций королевы. Процессия закончится в Георгиевском зале в Виндзорском замке, где будет торжественный обед, на который приглашены 600 человек.
Меган Маркл / REUTERS
Ближе к вечеру молодожены отправятся в находящийся неподалеку Фрогмор-хаус - загородную резиденцию королевской семьи, где соберутся 200 их ближайших друзей.
Смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.
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Новость в сюжете: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл