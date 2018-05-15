Турция предложила израильскому послу временно покинуть страну

Это предложение прозвучало в связи с вчерашними событиями, произошедшими в Секторе Газа.

Министерство иностранных дел Турции предложило послу Израиля в Турции Эйтану Наэ покинуть страну на некоторое время.

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«В министерство был вызван посол Израиля в Турции. Он был проинформирован об отзыве нашего посла в Тель-Авиве для консультаций. Ему также было сказано, что было бы уместно, если и он сам на некоторое время вернется в свою страну», - сказал источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, передает haberturk. Данное предложение прозвучало в связи с вчерашними событиями, произошедшими в Секторе Газа.

Как сообщал УНИАН, 14 мая польство США в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. Пока в Иерусалиме отмечали это событие, на территории Палестины прошли акции протеста, в результате которых погибли более 60 человек, более 2 тыс. пострадали.