Франция направит дополнительные самолеты для борьбы с «Исламским государством»
Франция планирует направить шесть военных самолетов «Мираж» в Иорданию для помощи в борьбе против боевиков «Исламского государства» в Ираке.
Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в парламенте в среду, 19 ноября, что эти самолеты должны усилить нынешнюю присутствие страны в этом регионе. Речь идет о девяти французских истребителей, которые сейчас базируются в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Радио Свобода.
Читайте такжеФранция планирует самостоятельно принять решение относительно "Мистралей"
Участие французских самолетов является частью кампании США против боевиков «Исламского государства», которые сейчас захватили значительные территории в Ираке и Сирии.
Нынешнее заявление Франции появилась после того, как Париж подтвердил, что на видео казни исламистами заложников в Сирии, включая гражданина США, присутствовал подданный Франции.
По оценкам специалистов, около тысячи исламистских боевиков из Франции поехали в Ирак и Сирию и присоединились к «Исламского государства».
Во Франции проживает самая большая мусульманская община в Западной Европе.