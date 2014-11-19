Франция направит дополнительные самолеты для борьбы с «Исламским государством»

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в парламенте в среду, 19 ноября, что эти самолеты должны усилить нынешнюю присутствие страны в этом регионе. Речь идет о девяти французских истребителей, которые сейчас базируются в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Радио Свобода.

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Участие французских самолетов является частью кампании США против боевиков «Исламского государства», которые сейчас захватили значительные территории в Ираке и Сирии.

Нынешнее заявление Франции появилась после того, как Париж подтвердил, что на видео казни исламистами заложников в Сирии, включая гражданина США, присутствовал подданный Франции.

По оценкам специалистов, около тысячи исламистских боевиков из Франции поехали в Ирак и Сирию и присоединились к «Исламского государства».

Во Франции проживает самая большая мусульманская община в Западной Европе.