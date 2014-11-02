В ОАЭ ученые разработали ложку, меняющую вкус еды

Ученые из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) создали электронную ложку, которая меняет вкус блюд, сообщает РИА Новости со ссылкой на New Scientist.

Чтобы сделать еду соленой, сладкой, горькой или кислой, достаточно просто настроить свою ложку на выбранный вами вкус — расположенные на ней электроды безошибочно воздействуют на нужные вкусовые рецепторы, и блюдо покажется вам таким, каким бы вы хотели, пишет издание.

Помимо этого ученые разработали электронный мундштук для жидкостей с такими же функциями.

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Испытывая опытные устройства, ученые предложили 30 добровольцам простую воду и кашу, сваренную без добавления соли и сахара. Точность воссоздания вкуса была оценена в 40-83%, в зависимости от желаемого результата: труднее всего оказалось сделать еду горькой. Некоторые испытуемые также пожаловались на то, что им мешал металлический привкус самих электродов — ученые пообещали, что будут работать над решением этих проблем.

Новые устройства могут сослужить незаменимую службу тем, кто вынужден сидеть на диете — например, больным сахарным диабетом или испытывающим проблемы с сердечно-сосудистой системой и вынужденным ограничивать потребление соли и сахара.