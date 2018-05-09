Схватили за руки и вытолкали: в Кремле прокомментировали инцидент с ветераном и охраной Путина

Во время парада Победы в Москве один из сотрудников Федеральной службы охраны жестко оттолкнул ветерана-генерала, когда тот приблизился к Путину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непреднамеренной случайностью инцидент с ветераном на Красной площади, который был оттеснен охраной главы государства при попытке подойти к Владимиру Путину.

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"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", - сказал Песков, передает радиостанция "Говорит Москва".

Как сообщал УНИАН, во время парада Победы в Москве один из сотрудников Федеральной службы охраны жестко оттолкнул ветерана-генерала, когда тот приблизился к Путину.

Нельзя исключить того, что инцидент был постановочным, так как Путин моментально подошел к ветерану, извинился и пригласил идти с ним рядом, продемонстрировав тем самым несвойственную российскому президенту "человечность".