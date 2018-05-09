Охрана Путина оттолкнула ветерана на параде в Москве (видео)

Ветеран имел неосторожность слишком близко приблизиться к российскому президенту.

Во время парада Победы в Москве один из сотрудников Федеральной службы охраны жестко оттолкнул ветерана-генерала, когда тот приблизился к Путину.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter.

Отметим, что нельзя исключить того, что инцидент был постановочным, так как Путин моментально подошел к ветерану, извинился и пригласил идти с ним рядом, продемонстрировав тем самым несвойственную российскому президенту "человечность".

Как сообщал УНИАН, в Москве на Красной площади прошел военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Во время парада в Москве продемонстировали робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и многофункциональные комплексы «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран».