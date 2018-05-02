Правящая партия Армении согласилась поддержать на выборах премьер-министра лидера оппозиции

Лидер правящей Республиканской партии Армении заявил, что партия не будет выдвигать своего кандидата.

На предстоящих 8 мая выборах премьер-министра в Национальном собрании РА правящая Республиканская партия Армении (РПА) поддержит того кандидата, который будет представлен одной третью депутатов.

Об этом заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян журналистам, передают армянские СМИ. По его словам РПА на предстоящих выборах не будет выдвигать своего кандидата.

Читайте такжеПротестующие в Ереване после призыва Пашиняна начали блокировать улицы и дорогу к аэропорту«РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента. У нас не будет собственного кандидата», - сказал Багдасарян.

Как сообщал УНИАН, организатора акций протеста в Армении, руководителя фракции «Елк» Никола Пашиняна официально утвердили в качестве претендента на должность премьер-министра страны.

Поддержать кандидатуру Никола Пашиняна ранее уже пообещали крупнейшая оппозиционная партия страны «Процветающая Армения» и партия «Дашнакцутюн», покинувшая правительственную коалицию.

Для избрания премьера в парламенте необходимы 53 голоса. У фракции правящей Республиканской партии 58 голосов, оппозиционная фракция «Царукян» имеет 31 голос, фракция «Елк» - девять, фракция «Дашнакцутюн» - семь голосов. Пашиняну для избрания премьером потребуется шесть голосов Республиканской партии.

Напомним, 1 мая парламент уже отказался назначать Пашиняна премье-министром.