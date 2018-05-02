Лидер армянской оппозиции заявил о готовности ко "всем сценариям"

15:37, 02 мая 2018
Мир
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Никол Пашинян / REUTERS

Армянский оппозиционный депутат, который возглавляет антиправительственные выступления в стране, Никол Пашинян заявляет, что он и его соратники готовы к любому развитию событий в Армении.

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«Де-юре должны состояться новые выборы премьер-министра, а если выборы не состоятся, состоятся внеочередные парламентские выборы. Знаете, мы анализируем сценарии, во всяком случае, по всем сценариям общенародное движение не может не победить. Видите, что происходит: народ, который почувствовал дыхание победы, не может упустить ее из своих рук», – сказал Пашинян, передает Радио Свобода.

Пашинян также заявил, что еще не решил, будет ли подавать снова свою кандидатуру на должность премьер-министра перед намеченным на 8 мая голосованием в парламенте по этому поводу.

Тем временем, президент Армении Армен Саргсян 2 мая призвал политические силы продолжать консультации.

Заседание парламента Армении сегодня не состоялось по причине отсутствия кворума из 53 депутатов. Через четыре часа после старта зарегистрировались всего 33 депутата.

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