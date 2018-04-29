В совет директоров саудовской государственной нефтяной компании впервые вошла женщина

В совет вошла бывшая глава американской нефтяной компании Sunoco Линн Эльсенханс.

В совет директоров саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco войдут министр финансов королевства Мухаммед аль-Ядаан, министр экономики Мухаммед аль-Тувайджри и бывшая глава американской нефтяной компании Sunoco Линн Эльсенханс.

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Кроме того, новыми членами совета директоров станут бывший гендиректор Chevron Phillips Питер Селла и глава компании Dow Эндрю Ливерис.

Об этом говорится в сообщении Saudi Aramco, передает «Комменсант».

Ранее стало известно, что Saudi Aramco отложила планы по проведению международного IPO, решив провести размещение акций только на домашнем рынке. Предполагается, что оно пройдет во второй половине нынешнего года.

Международное размещение акций, которое должно было стать крупнейшим в истории бизнеса, может состояться позднее или вообще быть отменено. Смена позиции по проведению листинга в США связана с правовыми рисками и улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке.