Россия не получит "Мистрали" в назначенный срок

Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Ранее предложение принять участие в церемонии в этот день было отправлено французской компанией DCNS (с ней у «Рособоронэкспорта» в 2011 г. был подписан контракт на постройку двух вертолетоносцев на сумму 1,2 млрд евро) на имя гендиректора российского госпосредника Анатолия Исайкина. Однако вслед за этим официальные французские представители заявили, что время для передачи корабля России еще не настало — решение задержать передачу из-за конфликта в Украине принял в сентябре президент Франсуа Олланд. А менеджер DCNS Ив Дестефани, отвечавший за проект и направивший приглашение в Москву, был уволен.

Впрочем, по словам источника, близкого к «Рособоронэкспорту», никаких бумаг об отмене церемонии тоже до сих пор не поступило.

Два российских экипажа, прошедших обучение в Сен-Назере, остаются во Франции и о дате их отзыва пока говорить преждевременно, сказал человек, близкий к российскому Минобороны. При этом российская сторона, по его словам, готова как к передаче корабля, так и к судебному процессу, если «Мистраль» не будет передан в срок. Контракт допускает задержку передачи без последствий до начала 2015 г.

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Американские конгрессмены неоднократно обращались к Франции с предложением передать «Владивосток» НАТО, а в начале ноября во французских СМИ сообщалось, что корабль может заинтересовать Канаду. Однако, по словам менеджера Объединенной судостроительной корпорации (субподрядчик DCNS по контракту), на корабле установлено российское оборудование и кабельные сети российского стандарта, ангар адаптирован под российские вертолеты. Для переделки вертолетоносца под требования западных флотов придется все это демонтировать и фактически насытить корабль оборудованием заново, что обойдется весьма недешево.

По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, из-за этого выполнить пожелания американских конгрессменов вряд ли получится. Если эмбарго Олланда так и не будет снято, то корабли скорее всего на время судебного процесса придется содержать за счет DCNS, при этом сам судебный процесс такого рода, как показывает опыт, может длиться годами, а свою репутацию вне зависимости от исхода дела на рынке вооружений Индии и других стран Азии Франция уже подорвала.